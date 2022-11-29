В Миколаєві планують відновити рух електротранспорту

Сьогодні, 29 листопада, міська влада планує відновити рух тролейбусів та трамваїв у Миколаєві.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Як він наголосив, враховуючи складну ситуацію в енергетичній сфері, випуск електротранспорту буде мінімальним. Це робиться, щоб забезпечити перевезення пасажирів в час "робочого перевезення".
Сєнкевич підкреслив, що у разі оголошення повітряної тривоги весь рухомий склад буде повертатися до парку КП “Миколаївелектротранс”.
Як раніше повідомлялось, графік роздачі очищеної води від КП “Миколаївелектротранс” буде змінено з середи, 30 листопада.