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В Миколаєві планують відновити рух електротранспорту

Випуск електротранспорту на маршрути буде мінімальним.

В Миколаєві планують відновити рух електротранспорту
Фото: Олександр Сєнкевич

Сьогодні, 29 листопада, міська влада планує відновити рух тролейбусів та трамваїв у Миколаєві. 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Як він наголосив, враховуючи складну ситуацію в енергетичній сфері, випуск електротранспорту буде мінімальним. Це робиться, щоб забезпечити перевезення пасажирів в час "робочого перевезення". 

Сєнкевич підкреслив, що у разі оголошення повітряної тривоги весь рухомий склад буде повертатися до парку КП “Миколаївелектротранс”. 

Як раніше повідомлялось, графік роздачі очищеної води від КП “Миколаївелектротранс” буде змінено з середи, 30 листопада.

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