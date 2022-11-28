Головне за день. Понеділок, 28 листопада

Битва за Бахмут, обстріл Сумщини, поради на випадок чергової масованої атаки росіян, нові знахідки СБУ в єпархіях УПЦ МП. Яким запам’ятається 278-й день повномасштабної війни.

Центр стратегічних комунікацій опублікував інфографіку з порадами, як подбати про свою безпеку у випадку нової масованої атаки росіян. Зробити запас їжі та води, підготувати засоби зв'язку і, звісно ж, дотримуватися правил повітряної тривоги.

Інші поради від Центру стратегічних комунікацій та SPRAVDI:

• Що робити, якщо відсутній мобільний зв'язок;

• Як підключитись до іншого мобільного оператора;

• Основні правила поведінки в укритті.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що понад 150 киян загинули через ракетні чи бомбові удари Росії. Було пошкоджено чи зруйновано понад 350 житлових будинків.

У Києві світло даватимуть по 2-3 години двічі на добу, повідомила ДТЕК.

Згідно з повідомленням, забезпечення електроенергії критичної інфраструктури – лікарень, насосних та теплових пунктів потребує 58% світла, яке лишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.

"Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію – повернемося до відключення за графіками", – йдеться у повідомленні.

Киян просять максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему України.

З початку повномасштабного вторгнення російська армія завдала по території України понад 16 000 ракетних ударів, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"97% російських цілей є цивільними. Ми воюємо проти терористичної держави", – поінформував міністр.

Зазначається, що з цих 16 000 ракетних ударів понад 12 300 припали на села та приміські райони, ще 1 900 ударів завдано по житлових будинках. Понад 500 разів військові РФ поцілили по військових об'єктах, більш як 250 – по об'єктах транспортної інфраструктури. Близько 220 ударів завдано по об'єктах енергетичної інфраструктури та понад 800 – по інших об'єктах.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що російські окупанти здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об’єктах.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Росіяни утримують в готовності авіаційне угруповання та кораблі-носії крилатих ракет.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 28 листопада – в новині.

Епіцентром головної битви за Україну залишається Бахмут, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"На цьому напрямку ворог діє найагресивніше. Він проводить атаки й вогневі удари. У середньому ворог завдає десь 180-200 ударів за добу з артилерії. Противник й далі намагається штурмувати наші позиції. Є розмитість ґрунтів, тому ворог змінив тактику. Окупанти не завжди можуть використовувати танки, бронетранспортери або бойові машини піхоти", - пояснив Череватий.

За словами речника, противник формує менші групи й намагається просочуватися до наших позицій.

"В умовах туману ускладнюються дії ЗСУ. Але українські захисники знаходять варіанти боротьби з ворогом. ЗСУ знищують ворога використовуючи безпілотники та інші засоби. Армія РФ щодоби зазнає великих втрат. Головне, що ворогу не вдається прорвати нашу лінію оборони", - додав Череватий.

Сьогодні, 28 листопада, росіяни обстріляли Середино-Будську, Дружбівську, Шалигинську та Глухівську громади Сумської області.

“По Середино-Будській громаді ворог тричі здійснив мінометний обстріл. Було загалом 30 “прильотів”. І ще 2 снаряди з артилерії розірвалися на нашій території. Після 16:00 по прикордонню зі сторони Росії було 60 пострілів із гранатомета, а також автоматні та кулеметні черги. А згодом ще 5 “прильотів” зі ствольної артилерії”, - повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, додавши, що у всіх випадках обійшлося без руйнувань.

Рада Європейського Союзу одностайно ухвалила рішення про включення обходу впроваджених блоком санкцій до списку злочинів.

"ЄС рішуче відповів на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України. Він запровадив безпрецедентну кількість санкцій, спрямованих проти економіки Росії, перешкодивши її здатності продовжувати цю агресію. Щоб досягти успіху, їх реалізація потребує спільних зусиль, і сьогоднішнє рішення є важливим інструментом для припинення будь-яких спроб обійти ці заходи", – заявив міністр юстиції Чехії, яка головує зараз у Раді ЄС, Павел Блажек.

Включення порушення обмежувальних заходів до списку "злочинів ЄС" є першим із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня застосування санкцій у всьому ЄС і запобігання спробам обійти або порушити заходи Євросоюзу.

Далі Єврокомісія надасть пропозицію щодо директиви, яка міститиме мінімальні правила визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Потім цей проєкт директиви обговорюватиметься та ухвалюватиметься Радою та Європейським парламентом.

Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).

СБУ зокрема виявила літературу, у якій заперечується існування українського народу, української мови, а також саме право України на державність. Також СБУ знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії.

Більшість літератури – авторства російських діячів, видана в російських друкарнях.

"Крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки «великого войска Донского», яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей", – зазначили в СБУ.

Знайдені речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експертизи.

Нагадаємо, СБУ провела безпекові та перевірочні заходи в єпархіях УПЦ МП в різних регіонах країни. Вони відбулися у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у Києві, Корецькому Свято-Троїцькому монастирі та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП в Рівненській області, в єпархії УПЦ МП на Буковині. Були виявлені особи з радянськими документами, проросійська література, мільйони готівки тощо.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!