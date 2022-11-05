У Рівному затримали причетних до вибуху гранати, - Патрульна поліція

Ввечері 4 листопада у Рівному стався конфлікт,у ході якого від вибуху гранати були поранені люди.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Рівненської області.

Близько 21:00 4 листопада поліцейські отримали виклик про конфлікт із ймовірним застосуванням гранати на вул. Шухевича.

У дворі багатоповерхівки, на дитячому майданчику, поліцейські виявили заявницю, яка вказала на чоловіка з гранатою в руках. Після того чоловік кинув гранату, яка вибухнула.

За попередньою інформацією постраждало п’ятеро осіб, серед яких малолітня дитина та патрульний.

Лікарі надали потерпілим необхідну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Нагадаємо, у вересні у Львові поліцейські затримали 24-річного чоловіка, мешканця Харкова, який кинув дві гранати в патрульних.