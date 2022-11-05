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У Рівному затримали причетних до вибуху гранати, - Патрульна поліція

Поранення отримали 5 людей.

У Рівному затримали причетних до вибуху гранати, - Патрульна поліція
Фото: Пресслужба Патрульної поліції Рівненської області

Ввечері 4 листопада у Рівному стався конфлікт,у ході якого від вибуху гранати були поранені люди. 

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Рівненської області.

Близько 21:00 4 листопада поліцейські отримали виклик про конфлікт із ймовірним застосуванням гранати на вул. Шухевича.

У дворі багатоповерхівки, на дитячому майданчику, поліцейські виявили заявницю, яка вказала на чоловіка з гранатою в руках. Після того чоловік кинув гранату, яка вибухнула.

За попередньою інформацією постраждало п’ятеро осіб, серед яких малолітня дитина та патрульний.

Лікарі надали потерпілим необхідну допомогу, загрози їхньому життю немає.

Нагадаємо, у вересні у Львові поліцейські затримали 24-річного чоловіка, мешканця Харкова, який кинув дві гранати в патрульних.

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