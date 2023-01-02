Україна звільнить Крим до кінця серпня, - генерал США Годжес

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції".

Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти РФ.

Про це він написав у Twitter.

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції. Скоріше, якщо ми надамо високоточну зброю більшої дальності", - зазначив Годжес.

After 8 years and with all the advantages, this is all that Russia controls! @berlin_bridge Ukraine will liberate Crimea by end of August if we continue to provide what we said we'd provide and if we keep Sanctions in place. Sooner if we provided longer range precision weapons. https://t.co/J5V3wNHBNa — Ben Hodges (@general_ben) January 2, 2023

Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію півострова.