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Україна звільнить Крим до кінця серпня, - генерал США Годжес

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції".

Україна звільнить Крим до кінця серпня, - генерал США Годжес
Фото: US Embassy

Колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес вважає, що Україна звільнить окупований Крим до кінця серпня 2023 року, якщо обіцяна допомога буде надана і збережуться санкції проти РФ.

Про це він написав у Twitter.

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції. Скоріше, якщо ми надамо високоточну зброю більшої дальності", - зазначив Годжес.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію півострова.

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