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Росіяни обстріляли Херсонщину, є загиблий

Чоловік загинув у власному будинку.

Росіяни обстріляли Херсонщину, є загиблий

Росіяни обстріляли села Золота Балка та Козацьке на Херсонщині, внаслідок чого загинув 61-річний чоловік.

Про це пише Херсонська ОВА.

Чоловік загинув у власному будинку в селищі Козацьке Новокаховської громади.

Своєю чергою по Золотій Балці було зафіксовано близько 10 прильотів. Через влучання ворожих снарядів пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. 

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Нагадаємо, що за минулу добу ворог здійснив 61 обстріл Херсонської області, випустивши 300 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БпЛА та авіації. Херсон ворог обстріляв шість разів (26 снарядів). 

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