Росіяни обстріляли Херсонщину, є загиблий

Росіяни обстріляли села Золота Балка та Козацьке на Херсонщині, внаслідок чого загинув 61-річний чоловік.

Про це пише Херсонська ОВА.

Чоловік загинув у власному будинку в селищі Козацьке Новокаховської громади.

Своєю чергою по Золотій Балці було зафіксовано близько 10 прильотів. Через влучання ворожих снарядів пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Нагадаємо, що за минулу добу ворог здійснив 61 обстріл Херсонської області, випустивши 300 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БпЛА та авіації. Херсон ворог обстріляв шість разів (26 снарядів).