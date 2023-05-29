СБУ затримала колаборантку, яка організувала поширення російської преси на Харківщині

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну колаборантку у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Нею виявилась 43-річна працівниця одного з відділень Укрпошти в Ізюмі. Після захоплення міста вона підтримала російських загарбників і добровільно пішла з ними на співпрацю. На знак подяки за таку “лояльність” гауляйтер Ізюмського району особисто запропонував їй очолити створене агресором місцеве відділення “Роспошти”.

На новій “посаді” зловмисниця виконувала завдання окупаційної адміністрації щодо поширення кремлівського режиму через засоби поштового зв’язку. Для цього вона організувала розсилку пропагандистських видань РФ до місцевих жителів. Серед них – “Комсомольская правда” і “Харьков Z”.

Фото: СБУ

Також примірники окупаційних газет примусово роздавали згідно з “рознарядкою” прямо у поштовому відділені. У цих “виданнях” російські автори виправдовували збройну агресію РФ, дискредитували Сили оборони і закликали людей підтримати загарбників.

Після звільнення міста ворожа поплічниця змінила адресу проживання, номер мобільного телефону і таким чином намагалась уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру російському генералу, який керував окупацією Харківщини. Під його командуванням загарбники окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.