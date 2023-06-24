Українські захисники ліквідували ще 580 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога сягнули вже орієнтовно 223910 осіб. Також росіяни позбулися за добу 30 артилерійських систем, семи танків, шести бойових броньованих машин, двох РСЗВ і ще 40 одиниць іншої техніки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед втрат окупантів:

танків ‒ 4024 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 7804 (+6) од,

артилерійських систем – 4015 (+30) од,

РСЗВ – 619 (+2) од,

засобів ППО ‒ 383 (+4) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 308 (+1) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3460 (+13),

крилатих ракет ‒ 1228 (+14),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6731 (+23) од,

спеціальної техніки ‒ 548 (+3).

Нагадаємо, вранці 23 червня Збройні Сили ліквідували ще один ворожий вертоліт Ка-52 у Донецькій області.

Також минулої доби у Генічеську та Скадовську були “прильоти” по окупантах. Це підтвердили українські Повітряні сили.