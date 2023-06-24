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За минулу добу росіяни убили ще двох жителів Донеччини

Загинули люди в Авдіївці та селі Костянтинівка.

За минулу добу росіяни убили ще двох жителів Донеччини
Фото: Telegram/Павло Кириленко

За 23 червня росіяни вбили ще двох жителів Донеччини.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, загинули люди в Авдіївці та селі Костянтинівка.

"Ще 2 людини в області за добу дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.

Нагадаємо, станом на 23 червня в області ворог поранив одного жителя. На Нью-Йорк росіяни скинули авіабомбу ФАБ-500, та на щастя, вона не розірвалася.

За минулу добу Росія обстріляла Херсонську громаду 44 рази, є троє загиблих. Крім того, цієї ночі 24 червня під обстрілами РФ опинилися Київ, Кропивницький, Харків, Дніпро і Миколаївщина. 

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