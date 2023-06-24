На Запоріжжі за добу зафіксували 72 обстріли росіян

За минулу добу, 23 червня, російські війська 72 рази вдарили по Запорізькій області.

Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Юрій Малашко.

Під ворожими обстрілами перебували 19 населених пунктів.

Тричі ворог бив із авіації по Оріхову та Левадному, крім того, ударив по Левадному з БПЛА. Також росіяни завдали сім ударів з РСЗВ по Гуляйпільському, Полтавці, Левадному та здійснили 61 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Чарівному, Білогір'ю, Новодарівці, Приморському та інших прифронтових селах.

Внаслідок ворожих атак зафіксовано 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та іншого майна. На жаль, під час обстрілу Приморського смертельні поранення отримав 64-річний чоловік.

Нагадаємо, що 23 червня росіяни з самого ранку обстрілювали Запорізьку область, одна людина загинула, чотири поранені.