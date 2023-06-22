ГоловнаСуспільствоЖиття

Наступного тижня в Києві розпочнуться ремонтні роботи на одному з мостів

Ремонт триватиме до 15 вересня.

Наступного тижня в Києві розпочнуться ремонтні роботи на одному з мостів
Фото: Пресслужба КМДА

З 27 червня в Києві на мосту через р. Десенка розпочнеться ремонт дороги.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

“Із 27 червня до 15 вересня на мосту через р. Десенка частково обмежать рух транспорту”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що дорожні робочі працюватимуть у напрямку лівого берега.

В пресслужбі КМДА нагадали, що торік оновлювали бетонну плиту-основу, гідроізоляцію та асфальтове покриття у крайніх правих смугах. Відповідно, цього року роботи відбуватимуться на тих смугах, які не ремонтували минулого року.

Нагадаємо, в Києві розпочалась реконструкція Дегтярівського шляхопроводу, через що проїзд ним буде закрито до 30 листопада.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies