Наступного тижня в Києві розпочнуться ремонтні роботи на одному з мостів

З 27 червня в Києві на мосту через р. Десенка розпочнеться ремонт дороги.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

“Із 27 червня до 15 вересня на мосту через р. Десенка частково обмежать рух транспорту”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що дорожні робочі працюватимуть у напрямку лівого берега.

В пресслужбі КМДА нагадали, що торік оновлювали бетонну плиту-основу, гідроізоляцію та асфальтове покриття у крайніх правих смугах. Відповідно, цього року роботи відбуватимуться на тих смугах, які не ремонтували минулого року.

Нагадаємо, в Києві розпочалась реконструкція Дегтярівського шляхопроводу, через що проїзд ним буде закрито до 30 листопада.