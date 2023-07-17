Деталі про "бавовну" на Кримському мосту будуть після перемоги, – СБУ

Служба безпеки нагадала, що цим шляхопроводом окупанти здійснюють воєнні поставки для своєї армії. А традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

Служба безпеки України обіцяла розкрити всі деталі щодо організації інциденту на Кримському мосту після Перемоги. Про це в коментарі журналістам повідомив речник Артем Дехтяренко.

Кримський міст зараз є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російської армії. А норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога, зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк.

"Зважаючи на численні запити ЗМІ стосовно чергового інциденту на Кримському мосту, повідомляємо, що всі деталі щодо організації «бавовни» Служба безпеки України обов’язково розкриє після нашої Перемоги. Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження", – зазначив речник СБУ.

Уночі 17 липня на Кримському мосту знову лунали вибухи. Пошкоджено проліт мосту – в ньому діра, крізь яку видно море. Джерела LB.ua у силових структурах повідомили, що атака – це спецоперація СБУ та ВМС. Незаконний міст, зведений окупантами, атакували надводними безпілотниками. Це було важко зробити, але зрештою вдалося дістатися мосту.

Минулої атаки міст зазнав у жовтні. Спершу російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. Згодом під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. А російські медіа отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух. Джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.