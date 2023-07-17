Росіяни зранку обстріляли Вовчанськ, є поранений

Російські війська зранку в понеділок, 17 липня, обстріляли Вовчанськ Харківської області. В результаті одна людина дістала поранення.

Про це в Телеграмі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зранку в понеділок ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. За попередніми даними, одна людина була поранення. На місце виїхали екстрені служби", - написав він.

Сиєгубов також зазначив, що вчора ввечері, близько 19:00 та 22:00, ворог двічі обстріляв Харків ракетами С-300. Одна з ракет вибухнула у повітрі над територією Росії. А в Харкові зафіксовано чотири влучання на території підприємства в Основ'янському районі.

За словами Синєгубова, загинув чоловік. Троє чоловіків віком 41, 30 33 роки дістали поранення та були госпіталізовані у середньому стані. 56-річний чоловік отримав допомогу на місці.

Нагадаємо, учора заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про загострення ситуації на східному фронті. Росіяни два дні поспіль активно наступали на Купʼянському напрямку в Харківській області.