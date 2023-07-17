Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
"Бредлі знов врятував нам життя": Олег Сенцов дістав поранення на фронті
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Лідера комуністів Придністров’я знайшли мертвим
Лідера комуністів Придністров’я знайшли мертвим
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
У Глухові відмовилися демонтувати меморіальну дошку герою РФ, який загинув на підводному човні "Курськ"
У Києві проінспектували мости Патона і Метро. Зафіксовані суттєві пошкодження
У Києві проінспектували мости Патона і Метро. Зафіксовані суттєві пошкодження
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти здійснили майже 40 обстрілів Сумщини

Внаслідок одного з артобстрілів загинуло 2 цивільні особи, поранення дістали 10 осіб.

Російські окупанти здійснили майже 40 обстрілів Сумщини
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 17 липня, російських обстрілів зазнали Білопільська,  Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.  

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 252 вибухи. 

По Білопільській громаді росіяни били з артилерії та мінометів, обстрілювали ракетами з вертольоту.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Внаслідок одного з артобстрілів загинуло 2 цивільні особи, поранення дістали 10 осіб. Обстрілом було пошкоджено адмінбудівлю, 4 багатоквартирні будинки, гараж, 2 приватних автомобілі, електромережі.  

По Новослобідській громаді вдарили з мінометів та скинули з БпЛА три ВОГи. Внаслідок обстрілу загорілась господарча споруда, уламками пошкоджено трактор, також було пошкоджено 3 приватних будинки.

Краснопільську громаду обстріляли з мінометів, ракетами з вертольоту та артилерії, було пошкоджено 2 приватних будинки та покинуту господарську споруду.  

По Юнаківській громаді били з мінометів та артилерії, пошкоджено два приватних будинки, гараж, мопед. 

Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів, через що виникла пожежа приватного житлового будинку. 

Також Хотінську та Есманську громади обстріляли з мінометів, а Шалигинську - з артилерії.

Раніше повідомлялось, що російські окупаційні війська обстріляли пожежну частину у Сумській області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies