Російські окупанти здійснили майже 40 обстрілів Сумщини

Внаслідок одного з артобстрілів загинуло 2 цивільні особи, поранення дістали 10 осіб.

Сьогодні, 17 липня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 252 вибухи.

По Білопільській громаді росіяни били з артилерії та мінометів, обстрілювали ракетами з вертольоту.

Внаслідок одного з артобстрілів загинуло 2 цивільні особи, поранення дістали 10 осіб. Обстрілом було пошкоджено адмінбудівлю, 4 багатоквартирні будинки, гараж, 2 приватних автомобілі, електромережі.

По Новослобідській громаді вдарили з мінометів та скинули з БпЛА три ВОГи. Внаслідок обстрілу загорілась господарча споруда, уламками пошкоджено трактор, також було пошкоджено 3 приватних будинки.

Краснопільську громаду обстріляли з мінометів, ракетами з вертольоту та артилерії, було пошкоджено 2 приватних будинки та покинуту господарську споруду.

По Юнаківській громаді били з мінометів та артилерії, пошкоджено два приватних будинки, гараж, мопед.

Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів, через що виникла пожежа приватного житлового будинку.

Також Хотінську та Есманську громади обстріляли з мінометів, а Шалигинську - з артилерії.

Раніше повідомлялось, що російські окупаційні війська обстріляли пожежну частину у Сумській області.