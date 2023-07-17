Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
На східному фронті загострилася ситуація, - Маляр
До Києва прибула Саманта Пауер
До Києва прибула Саманта Пауер
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Ростислав Шурма: «Донбас відновлювати в точно такому вигляді, як він був – шлях в нікуди»
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
Окупанти заявили про "надзвичайну подію" на Кримському мосту. Рух закрито
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі великі затори після удару по Кримському мосту

Ситуація погіршується з кожною хвилиною. 

У Маріуполі великі затори після удару по Кримському мосту
Фото: Петро Андрющенко

Після того як в ніч на 17 липня було завдано удару по Кримському мосту, в центрі тимчасово окупованого Маріуполя з'явилися багатокілометрові затори.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Центральний проспект Миру. Корка. До самого виїзду. Далі траса на Мангуш/Бердянськ фактично тянучка на десятки кілометрів”, - написав Андрющенко. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він додав, що ситуація погіршується з кожною хвилиною. 

Нагадаємо, атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками.

Попередня атака на міст відбулася у жовтні. Тоді джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies