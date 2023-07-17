У Маріуполі великі затори після удару по Кримському мосту

Після того як в ніч на 17 липня було завдано удару по Кримському мосту, в центрі тимчасово окупованого Маріуполя з'явилися багатокілометрові затори.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Центральний проспект Миру. Корка. До самого виїзду. Далі траса на Мангуш/Бердянськ фактично тянучка на десятки кілометрів”, - написав Андрющенко.

Він додав, що ситуація погіршується з кожною хвилиною.

Нагадаємо, атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками.

Попередня атака на міст відбулася у жовтні. Тоді джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.