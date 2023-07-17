Україна сама вирішує, як їй вести цю війну, - Блінкен про атаку на Керченський міст

Державний департамент США відреагував на атаку по Керченському мосту, яка відбулась в ніч на 17 липня.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Що стосується Керченського мосту. Ми стежимо за розвитком цієї ситуації”,- зауважив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він також підкреслив, що Україна сама вирішує, як їй вести цю війну та захищати свою територію, свій народ і свою свободу.

Раніше повідомлялося, що атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками.

Попередня атака на міст відбулася у жовтні. Тоді джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.