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Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
Атака на Кримський міст – спецоперація СБУ та Військово-морських сил. Використовували надводні БпЛА, – джерела
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Україна сама вирішує, як їй вести цю війну, - Блінкен про атаку на Керченський міст

США уважно стежать за ситуацією навколо Керченського мосту.

Україна сама вирішує, як їй вести цю війну, - Блінкен про атаку на Керченський міст
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США відреагував на атаку по Керченському мосту, яка відбулась в ніч на 17 липня. 

Про це повідомляє Укрінформ.

“Що стосується Керченського мосту. Ми стежимо за розвитком цієї ситуації”,- зауважив Державний секретар США Ентоні Блінкен

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Він також підкреслив, що Україна сама вирішує, як їй вести цю війну та захищати свою територію, свій народ і свою свободу.

Раніше повідомлялося, що атака на Кримський міст, що відбулася у ніч на 17 липня, була спецоперацією СБУ та Військово-морських сил України. Зведений окупантами шляхопровід атакували надводними безпілотниками.

Попередня атака на міст відбулася у жовтні. Тоді джерела в українських правоохоронних органах повідомляли, що підрив Кримського мосту – спецоперація СБУ. Водночас у самій СБУ поки що офіційно не коментують своєї участі в цих подіях.

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