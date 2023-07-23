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Росіяни 59 разів за добу обстріляли Херсонщину, є загиблий

Ворог використовував міномети, артилерію, "Гради", авіацію, танки та безпілотники.

Росіяни 59 разів за добу обстріляли Херсонщину, є загиблий
Фото: Пресслужба Офісу генпрокурора України

Протягом минулої доби російська армія здійснила 59 обстрілів Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинула людина.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, за суботу 22 липня противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, БМП та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, територію фермерського господарства в Бериславському районі, адміністративну будівлю об'єкта життєзабезпечення Херсона. Через російську агресію одна людина загинула.

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Нагадаємо, за п’ятницю 21 липня росіяни здійснили 63 обстріли Херсонщини, випустивши 414 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БпЛА. По Херсону ворог випустив дев'ять снарядів. Одна людина отримала поранення внаслідок ворожих атак.

 

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