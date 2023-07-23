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У невеличких селах окупованої частини Луганщини мешканці понад рік живуть без світла, - ОВА

У більших населених пунктах Луганщини окупанти шукають місце для розташування.

У невеличких селах окупованої частини Луганщини мешканці понад рік живуть без світла, - ОВА
Фото: Ігор Чайка / Facebook

У тимчасово окупованих невеличких населених пунктах Луганської області мешканці понад рік живуть без електроенергії. 

Про це повідомив у Телеграмі голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Маленькі села, які ворог окупував минулого року, поступово "вмирають". Ніякої позиції стосовно них росіяни не демонструють. Просто не помічають", - написав він.

Очільник ОВА зазначив, що понад рік у мешканців тимчасово окупованих населених пунктів немає електропостачання. Інші комунікації пошкоджені. За його словами, лагодити їх ніхто не збирається.

"Допомоги теж ніякої не надходить. Навіть перед так званими "першими виборами". Бо проживає там, на думку росіян, незначна частина електорату", - наголошує Лисогор.

Також він розповів, що у більших населених пунктах Луганщини російські військові шукають місце для свого розташування.

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Нагадаємо, що окупанти вирішили ліквідувати ще дев’ять шахт на тимчасово захоплених територіях Луганської області.

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