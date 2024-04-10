Європарламент запровадив санкції проти депутатки Жданок, яку підозрюють у співпраці із ФСБ

Європейський парламент запровадив санкції проти депутатки Європарламенту від Латвії Тетяни Жданок, яку підозрюють у співпраці з ФСБ Росії. Зокрема, їй заборонили представляти Європарламент у складі міжпарламентської делегації, форуму чи будь-якого іншого заходу до завершення її чинного мандата, а також скасували щоденне утримання на п’ятиденний період.
Про це оголосила президентка Європарламенту Роберта Метсола на початку пленарного засідання органу 10 квітня, пише Європейська правда.
Зазначається, що рішення про санкції прийняли на основі заключення консультативної групи з питань кодексу поведінки депутатів Європарламенту та "з огляду на спостереження членів Європарламенту, яких це рішення стосується".
Як йдеться у повідомленні, євродепутатку заздалегідь поінформували про покарання, і вона не оскаржила його у визначений строк, а отже, воно набуло чинності.
- У січні з'явилось спільне розслідування Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen, у якому йшлося про те, що ФСБ РФ завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии". У матеріалі йшлося про те, що Жданок працювала з ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.
- Вже у березні Латвія розпочала кримінальне розслідування можливої співпраці депутатки Європейського парламенту Тетяни Жданок і спецслужб Росії.
- Після публікації Європарламент почав розслідування зв'язків депутатки від Латвії із ФСБ Росії. Пресслужба Європарламенту поки що вважає за краще утриматися від коментарів звинувачення проти Жданок. Однак там додали, що ці звинувачення вже раніше лунали в самій Латвії.
- Голова ЄП Роберта Мецола заявила, що дуже серйозно ставиться до звинувачень на адресу депутатки, тож передає цю справу до Консультативного комітету з кодексу поведінки.
- Проте Тетяна Жданок заперечила співпрацю із спецслужбами. За її словами, публікація розслідування про зв'язки з офіцерами ФСБ Росії може бути пов'язана з проведенням заходу пам'яті жертв Голокосту.
- Після публікацій у ЗМІ про шпигунство лавійської євродепутатки Тетяни Жданок на користь Росії, троє її співвітчизників написали листа, у якому стверджують, що цей випадок непоодинокий.