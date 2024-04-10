Європарламент запровадив санкції проти депутатки Жданок, яку підозрюють у співпраці із ФСБ

Їй заборонили представляти Європарламент до завершення чинного мандата, а також скасували щоденне утримання на п’ятиденний період.

Європейський парламент запровадив санкції проти депутатки Європарламенту від Латвії Тетяни Жданок, яку підозрюють у співпраці з ФСБ Росії. Зокрема, їй заборонили представляти Європарламент у складі міжпарламентської делегації, форуму чи будь-якого іншого заходу до завершення її чинного мандата, а також скасували щоденне утримання на п’ятиденний період.

Про це оголосила президентка Європарламенту Роберта Метсола на початку пленарного засідання органу 10 квітня, пише Європейська правда.

Зазначається, що рішення про санкції прийняли на основі заключення консультативної групи з питань кодексу поведінки депутатів Європарламенту та "з огляду на спостереження членів Європарламенту, яких це рішення стосується".

Як йдеться у повідомленні, євродепутатку заздалегідь поінформували про покарання, і вона не оскаржила його у визначений строк, а отже, воно набуло чинності.