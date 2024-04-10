Агентство Fitch знизило прогноз щодо суверенного кредитного рейтингу Китаю до негативного

У середу, 10 квітня, одне з провідних рейтингових агентств світу Fitch знизило прогноз щодо суверенного кредитного рейтингу Китаю до негативного, посилаючись на ризики для державних фінансів, оскільки економіка стикається зі зростаючою невизначеністю у переході до нових моделей зростання, повідомляє Reuters.

Зниження рейтингу відбулося після подібного кроку Moody's у грудні та сталося, коли Пекін активізує зусилля, щоб стимулювати слабке відновлення другої за величиною економіки світу після COVID-19 за допомогою фіскальної та монетарної підтримки.

“Перегляд прогнозу Fitch відображає складнішу ситуацію в державних фінансах Китаю через подвійний удар – уповільнення зростання та збільшення боргу”, – сказав старший економіст Natixis Asia-Pacific.

Водночас, за його словами, це не означає, що Китай найближчим часом оголосить дефолт.

Fitch очікує, що дефіцит загального державного бюджету Китаю зросте до 7,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2024 році з 5,8% у 2023 році, що є найвищим показником з 8,6% у 2020 році, коли Пекін ввів суворі обмеження через COVID-19, що сильно обтяжило економіку.

Хоча агентство знизило свої рейтинги до негативного прогнозу зі «стабільного», що вказує на можливе зниження в середньостроковій перспективі, агентство підтвердило рейтинг дефолту емітента Китаю на рівні «A+».

S&P, інше велике світове рейтингове агентство, також присвоює Китаю рейтинг A+, еквівалентний Moody's A1.

Fitch прогнозує, що економічне зростання Китаю сповільниться до 4,5% у 2024 році з 5,2% минулого року, тоді як Міжнародний валютний фонд очікує, що ВВП Китаю цього року зросте на 4,6%.

Згідно зі звітом Національного інституту фінансів і розвитку (NIFD) у січні, співвідношення боргу до ВВП Китаю піднялося до нового рекорду в 287,8% у 2023 році, що на 13,5 відсоткових пунктів вище, ніж роком раніше.

Міністерство фінансів Китаю заявило, що висловлює жаль з приводу рейтингового рішення Fitch, пообіцявши вжити заходів для запобігання та усунення ризиків, пов’язаних із боргом місцевого уряду.

Moody's у грудні попередило про зниження кредитного рейтингу Китаю, посилаючись на витрати на допомогу місцевим органам влади та державним компаніям і контроль за кризою власності.

Зазначимо, суверенний кредитний рейтинг вказує на рівень ризику інвестиційного середовища країни та використовується інвесторами при пошуку інвестування в певні юрисдикції, а також враховує політичний ризик.

Тим часом глава Мінфіну США попередила китайські банки про наслідки співпраці з Росією. Китайські банки, які продовжують допомагати Росії на тлі війни з Україною, можуть зіткнутися із санкціями.