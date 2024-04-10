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Агентство Fitch знизило прогноз щодо суверенного кредитного рейтингу Китаю до негативного

Рейтингове агентство вважає, що економіка країни стикається зі зростаючою невизначеністю.

Агентство Fitch знизило прогноз щодо суверенного кредитного рейтингу Китаю до негативного
Фото: pixabay

У середу, 10 квітня, одне з провідних рейтингових агентств світу Fitch знизило прогноз щодо суверенного кредитного рейтингу Китаю до негативного, посилаючись на ризики для державних фінансів, оскільки економіка стикається зі зростаючою невизначеністю у переході до нових моделей зростання, повідомляє Reuters. 

Зниження рейтингу відбулося після подібного кроку Moody's у грудні та сталося, коли Пекін активізує зусилля, щоб стимулювати слабке відновлення другої за величиною економіки світу після COVID-19 за допомогою фіскальної та монетарної підтримки.

“Перегляд прогнозу Fitch відображає складнішу ситуацію в державних фінансах Китаю через подвійний ударуповільнення зростання та збільшення боргу”, – сказав старший економіст Natixis Asia-Pacific.

Водночас, за його словами, це не означає, що Китай найближчим часом оголосить дефолт. 

Fitch очікує, що дефіцит загального державного бюджету Китаю зросте до 7,1% валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2024 році з 5,8% у 2023 році, що є найвищим показником з 8,6% у 2020 році, коли Пекін ввів суворі обмеження через COVID-19, що сильно обтяжило економіку.

Хоча агентство знизило свої рейтинги до негативного прогнозу зі «стабільного», що вказує на можливе зниження в середньостроковій перспективі, агентство підтвердило рейтинг дефолту емітента Китаю на рівні «A+».

S&P, інше велике світове рейтингове агентство, також присвоює Китаю рейтинг A+, еквівалентний Moody's A1.

Fitch прогнозує, що економічне зростання Китаю сповільниться до 4,5% у 2024 році з 5,2% минулого року, тоді як Міжнародний валютний фонд очікує, що ВВП Китаю цього року зросте на 4,6%.

Згідно зі звітом Національного інституту фінансів і розвитку (NIFD) у січні, співвідношення боргу до ВВП Китаю піднялося до нового рекорду в 287,8% у 2023 році, що на 13,5 відсоткових пунктів вище, ніж роком раніше.

Міністерство фінансів Китаю заявило, що висловлює жаль з приводу рейтингового рішення Fitch, пообіцявши вжити заходів для запобігання та усунення ризиків, пов’язаних із боргом місцевого уряду.

Moody's у грудні попередило про зниження кредитного рейтингу Китаю, посилаючись на витрати на допомогу місцевим органам влади та державним компаніям і контроль за кризою власності.

Зазначимо, суверенний кредитний рейтинг вказує на рівень ризику інвестиційного середовища країни та використовується інвесторами при пошуку інвестування в певні юрисдикції, а також враховує політичний ризик.

Тим часом глава Мінфіну США попередила китайські банки про наслідки співпраці з Росією. Китайські банки, які продовжують допомагати Росії на тлі війни з Україною, можуть зіткнутися із санкціями.

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