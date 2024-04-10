Reuters: в ЄС вітають "амбітність" підходу України до запланованих реформ у межах Ukraine Facility

Міністри фінансів країн ЄС цього тижня обговорять український план, що передбачає реформи в обмін на надання коштів.

Міністри фінансів країн Євросоюзу цього тижня обговорять план реформ та інвестицій до України. Зустріч відбудеться в Люксембурзі, наводить The Guardian дані Reuters.

Джерела агентства в міністерстві повідомили, що вони вітають "амбітність" України в підході. Київ визначив 15 ключових сфер і 69 планів реформ.

Фонд Ukraine Facility Євросюзу в Україні становить 50 мільярдів євро (54,29 мільярда доларів) на період з 2024 по 2027.

Фінансова підтримка у вигляді грантів, які становлять третину фонду, та кредитів – решта дві третини, буде надана за рахунок впровадження реформ в Україні.