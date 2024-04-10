Reuters: в ЄС вітають "амбітність" підходу України до запланованих реформ у межах Ukraine Facility

Міністри фінансів країн Євросоюзу цього тижня обговорять план реформ та інвестицій до України. Зустріч відбудеться в Люксембурзі, наводить The Guardian дані Reuters.
Джерела агентства в міністерстві повідомили, що вони вітають "амбітність" України в підході. Київ визначив 15 ключових сфер і 69 планів реформ.
Фонд Ukraine Facility Євросюзу в Україні становить 50 мільярдів євро (54,29 мільярда доларів) на період з 2024 по 2027.
Фінансова підтримка у вигляді грантів, які становлять третину фонду, та кредитів – решта дві третини, буде надана за рахунок впровадження реформ в Україні.
- Пряма бюджетна підтримка України через Ukraine Facility передбачає надання 50 млрд євро. Остаточно її затвердили 29 лютого на рівні Ради Євросоюзу. 4,5 млрд євро Україна отримала вже в березні.
- За два дні до того уряд України схвалив “план для Ukraine Facility”, що передбачає структурні реформи. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, “це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі”. Україна передасть цей план на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації реформ “Плану для Ukraine Facility” Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року.