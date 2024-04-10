​Голова МЗС Вірменії не поїде на засідання СНД на тлі погіршення відносин із Росією

Рішення Мірзоян було ухвалене через кілька днів після того, як прем’єр-міністр Пашинян провів зустріч з президенткою Єврокомісії і держсекретарем США.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян не візьме участь у майбутній зустрічі своїх колег із СНД.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на МЗС країни.

Засідання Ради СНД, очолюваного Москвою, яке було створене відразу після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, має відбутися в Мінську 12 квітня.

Зазначається, що рішення Мірзояна пропустити зустріч СНД було ухвалене через кілька днів після того, як прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів тристоронню зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі. Зустріч була зосереджена на підвищенні стійкості Вірменії і диверсифікації її економіки, яка сильно залежить від Росії.

Росія засудила зустріч у Брюсселі, звинувативши Захід у спробі "витіснити" її з Південного Кавказу.

Російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що Вірменію на зустрічі в Мінську представлятиме заступник міністра, але підтвердити цю інформацію не вдалося.

Минулого тижня Вірменія вже зменшила рівень своєї участі у засіданнях СНД, коли направила командира миротворчої бригади на зустріч начальників штабів СНД у Москві.