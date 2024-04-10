​Голова МЗС Вірменії не поїде на засідання СНД на тлі погіршення відносин із Росією

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян не візьме участь у майбутній зустрічі своїх колег із СНД.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на МЗС країни.
Засідання Ради СНД, очолюваного Москвою, яке було створене відразу після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, має відбутися в Мінську 12 квітня.
Зазначається, що рішення Мірзояна пропустити зустріч СНД було ухвалене через кілька днів після того, як прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів тристоронню зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі. Зустріч була зосереджена на підвищенні стійкості Вірменії і диверсифікації її економіки, яка сильно залежить від Росії.
Росія засудила зустріч у Брюсселі, звинувативши Захід у спробі "витіснити" її з Південного Кавказу.
Російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що Вірменію на зустрічі в Мінську представлятиме заступник міністра, але підтвердити цю інформацію не вдалося.
Минулого тижня Вірменія вже зменшила рівень своєї участі у засіданнях СНД, коли направила командира миротворчої бригади на зустріч начальників штабів СНД у Москві.
- Вірменія протягом тривалого часу була близьким союзником Росії, але останніми місяцями вжила заходів, щоб дистанціюватися від неї, висловлюючи обурення відсутністю підтримки з боку Москви під час війни 2020 року в Нагірному Карабасі. Відносини між країнамипочали швидко охолоджуватись після того, як Азербайджан встановив контроль над Карабахом. Це призвело до масової втечі до Вірменії більше 100 тисяч проживаючих там етнічних вірмен.
- У жовтні минулого року Вірменія, попри погрози Росії, ратифікувала Римський статут.
- У лютому цього року Вірменія "заморозила" участь в ОДКБ, а прем'єр Пашинян пригрозив остаточним виходом країни з організації.
- Грузія та Україна, проти яких Росія здійснила військову агресію, вже вийшли з СНД, а Молдова заявила, що планує вийти з організації до кінця цього року.