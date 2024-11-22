Внаслідок вибуху у Дніпровському районі Києва загинув чоловік

Сьогодні вдень, 22 листопада, у Дніпровському районі Києва пролунав вибух, внаслідок якого загинула людина.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“Попередньо встановлено, що громадянин підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала”, - йдеться у повідомленні.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого, на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби.