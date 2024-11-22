S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Наступний крок Трампа: врятує чи зламає Україну?
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
ГоловнаСуспільствоПодії

Внаслідок вибуху у Дніпровському районі Києва загинув чоловік

Правоохоронці встановлюють особу загиблого.

Внаслідок вибуху у Дніпровському районі Києва загинув чоловік
Внаслідок вибуху у Дніпровському районі Києва загинув чоловік
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції в Києві

Сьогодні вдень, 22 листопада, у Дніпровському районі Києва пролунав вибух, внаслідок якого загинула людина. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Києві.

“Попередньо встановлено, що громадянин підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого, на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, судово-медичний експерт та інші служби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies