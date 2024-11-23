За добу Сили оборони ліквідували ще 1420 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.24 орієнтовно склали:

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували ще 1420 російських окупантів, 20 ворожих танків та понад 100 російських БпЛА.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 729 720 військових.

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