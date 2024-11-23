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За добу Сили оборони ліквідували ще 1420 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 729 720 військових.

За добу Сили оборони ліквідували ще 1420 російських окупантів
Фото: надано автором

Упродовж доби Сили оборони ліквідували ще 1420 російських окупантів, 20 ворожих танків та понад 100 російських БпЛА.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 729 720 (+1420) осіб,
  • танків ‒ 9419 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19192 (+36) од,
  • артилерійських систем – 20760 (+24) од,
  • РСЗВ – 1254 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19365 (+105),
  • крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3678 (+3)

Дані уточнюються.

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