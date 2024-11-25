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Закликав вбивати українців: 15 років тюрми отримав коригувальник ударів РФ по Харківщині

Під час обушків у помешканні зрадника виявлено мобільний телефон із доказами роботи на користь РФ.

Закликав вбивати українців: 15 років тюрми отримав коригувальник ударів РФ по Харківщині
Фото: facebook/Служба безпеки України

15 років ув'язнення отримав зрадник, який наводив російські ракети по Харківщині і закликав вбивати українців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який діяв на Харківщині. Фігурант готував нову серію повітряних ударів рф по прифронтовій території регіону", — зазначають у відомстві.

Для коригування російських ударів зловмисник об’їжджав місцевість і фіксував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Як встановило розслідування, агент передавав координати потенційних цілей через месенджер.

Контррозвідка СБУ затримала його у липні цього року.

Агентом виявився безробітний мешканець Чугуївського району. У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах.

У "тематичних" чатах месенджеру він закликав до захоплення державної влади та вбивства українців.

Після дистанційного вербування агент комунікував з окупантами через «зв’язкового» – свого давнього знайомого з Росії.

Під час обушків у помешканні зрадника виявлено мобільний телефон із доказами роботи на користь РФ.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд призначив зловмиснику 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та визнав винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

 ▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ▪️ ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

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