Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Хондропротектори врятують коліна? Що насправді треба знати про ці харчові добавки
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Покровську на Донеччині війська РФ скинули вибухівку на цивільне авто. Є жертви

Унаслідок атаки загинула жінка, двоє цивільних отримали поранення.

У Покровську на Донеччині війська РФ скинули вибухівку на цивільне авто. Є жертви
обстріл Покровська
Фото: прокуратура Донецької області

Російські окупанти атакували дроном цивільний автомобіль у Покровську Донецької області. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"28 січня 2025 року, о 13:00, армія держави-агресора завдала удару дроном по цивільному автомобілю "ВАЗ-2106" в м. Покровськ. На капоті транспортного засобу був напис "люди", — ідеться у повідомленні.

Фото: прокуратура Донецької області

Унаслідок влучання загинула цивільна жінка, яка перебувала на передньому пасажирському сидінні. 60-річний водій та ще одна 52-річна жінка, котра також перебувала в салоні, дістали поранення. 

Наразі їм надається кваліфікована медична допомога.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). 

За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, ще 2 людини отримали поранення унаслідок обстрілу Костянтинівки. Там пошкоджено 2 багатоповерхівки, 9 гаражів і автомобіль.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies