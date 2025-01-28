У Покровську на Донеччині війська РФ скинули вибухівку на цивільне авто. Є жертви

Російські окупанти атакували дроном цивільний автомобіль у Покровську Донецької області. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"28 січня 2025 року, о 13:00, армія держави-агресора завдала удару дроном по цивільному автомобілю "ВАЗ-2106" в м. Покровськ. На капоті транспортного засобу був напис "люди", — ідеться у повідомленні.

Фото: прокуратура Донецької області

Унаслідок влучання загинула цивільна жінка, яка перебувала на передньому пасажирському сидінні. 60-річний водій та ще одна 52-річна жінка, котра також перебувала в салоні, дістали поранення.

Наразі їм надається кваліфікована медична допомога.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

За інформацією очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, ще 2 людини отримали поранення унаслідок обстрілу Костянтинівки. Там пошкоджено 2 багатоповерхівки, 9 гаражів і автомобіль.