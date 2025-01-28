Через російську атаку в Херсоні поранень зазнали троє цивільних

У Херсоні троє людей постраждали унаслідок ворожих атак з дрона. Постраждалих госпіталізували.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 13:00 під удар російського “крила” потрапила 80-річна жінка. Вона дістала вибухову травму, уламкове поранення передпліччя та ноги", — інформує ОВА.
Через годину ворог знову атакував з дрона 57-річного чоловіка. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення плеча.
Обох потерпілих госпіталізували у середньому стані тяжкості.
Крім цього, до лікарні звернувся 35-річний херсонець, який дістав вибухову травму та контузію. Йому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
- Учора вночі росіяни вдарили по будинку в Миловому, внаслідок чого загинула жінка 56 років. Удару ворог завдав дроном.