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Через російську атаку в Херсоні поранень зазнали троє цивільних

Росіяни атакували з дрона Дніпровський район Херсона.

Через російську атаку в Херсоні поранень зазнали троє цивільних
Фото: З відкритих джерел

У Херсоні троє людей постраждали унаслідок ворожих атак з дрона. Постраждалих госпіталізували.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 під удар російського “крила” потрапила 80-річна жінка. Вона дістала вибухову травму, уламкове поранення передпліччя та ноги", — інформує ОВА. 

Через годину ворог знову атакував з дрона 57-річного чоловіка. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення плеча. 

Обох потерпілих госпіталізували у середньому стані тяжкості. 

Крім цього, до лікарні звернувся 35-річний херсонець, який дістав вибухову травму та контузію. Йому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

  • Учора вночі росіяни вдарили по будинку в Миловому, внаслідок чого загинула жінка 56 років. Удару ворог завдав дроном.
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