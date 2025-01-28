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У Харківській ОВА спростували інформацію про захоплення ворогом Дворічної на Куп'янщині

Майже 1200 людей ще підлягають евакуації з правого берега Куп’янської громади. 

У Харківській ОВА спростували інформацію про захоплення ворогом Дворічної на Куп'янщині
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у селищі Дворічна Куп’янського району тривають бойові дії, тож інформація росіян про захоплення населеного пункту не відповідає дійсності, — пише "Укрінформ".

"Куп’янський та Борівський напрямки більш важкі (за північ Харківської області, - ред.). Ведуться активні бойові дії на території населеного пункту Дворічна, збільшується територія бойових дій. Це не перша заява така (міноборони РФ, – ред.), вона вже була у російських ЗМІ, це виключно пропаганда, і з дійсністю вона розходиться", — повідомляє очільник ОВА.

Синєгубов наголосив, що на території населеного пункту ведуться бойові дії і "говорити, що він захоплений, жодних підстав немає".

На Харківщині евакуація з найнебезпечніших територій відбувається значно меншими темпами, ніж хотілося б, люди не покидають свої домівки, і за добу в середньому вдається вивезти близько 50 жителів.

"Майже 1200 людей ще підлягають евакуації з правого берега Куп’янської громади. 133 цивільних залишаються на лівому. Понад 1480 жителів 29 населених пунктів Борівської громади також підлягають евакуації. 155 дітей з сім’ями з Кіндрашівської та 26 дітей з родинами з Великобурлуцької громади маємо вивезти в безпечні місця. За минулу добу з населених пунктів Кіндрашівської громади евакуювали 8 неповнолітніх. Із Великобурлуцької — 25", — додає очільник ОВА.

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