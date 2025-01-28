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У російському полоні перебувають близько 588 мешканців Херсонщини, — Прокудін

Росія цілеспрямовано приховує інформацію про незаконно утримуваних осіб.

У російському полоні перебувають близько 588 мешканців Херсонщини, — Прокудін
Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Від початку повномасштабного вторгнення у російському полоні перебувають близько 588 жителів Херсонщини, однак ця цифра може бути значно більшою. 

Як розповідає в інтерв’ю Укрінформу начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, багато випадків викрадень російськими військовими цивільних людей не підтверджені.

"На цей момент підтверджено, що 588 жителів регіону перебувають у російському полоні. Однак ця цифра може бути значно більшою, оскільки багато випадків викрадень не підтверджені", — каже Прокудін.

За словами Прокудіна, деяких полонених цивільних росіяни "судять", саме такі випадки потрапляють в інформаційний простір. Є українці, яких окупанти незаконно викрали та піддають тортурам, такі полонені не обліковані. 

Прокудін наголошує, що Росія цілеспрямовано приховує інформацію про незаконно утримуваних осіб, що ускладнює встановлення їхнього перебування та стану.

  • Російські окупанти вивезли з тимчасово окупованої території Херсонської області чотирьох громадян України.
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