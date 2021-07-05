Україна очікує від США 2 млн доз цієї вакцини у липні.

Сполучені Штати відправили у Сальвадор 1,5 млн доз вакцини Moderna.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"США жертвують вакцини для рятування життів, відновлення глобальної економіки та повільного сповільнення нових загрозливих штамів. Ось чому ми відправляємо 1,5 млн доз вакцини Moderna в Сальвадор і координуємо свої дії з COVAX, щоб вакцинувати якомога більше людей", - написав він у твіттері.

Фото: twitter.com/SecBlinken

Минулого тижня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що у липні Україна очікує отримання 2 млн доз вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna. Її у межах ініціативи COVAX передадуть США.

Вакцину Moderna в Україні поки не застосовують, вона ще не зареєстрована.

Це мРНК-вакцина, її ефективність близька до 92%. Для повної імунізації потрібно дві дози з інтервалом 28-42 дні.

Нагадаємо, компанія Moderna повідомила, що її вакцина від COVID-19 ефективна проти варіантів коронавірусу, зокрема проти більш заразливого штаму "дельта".