У Польщі пілот Ryanair не впустив у літак понад 30 українців, - ЗМІ

У польському місті Познань рейс FR6705 ірландської авіакомпанії Ryanair вилетів із затримкою на понад годину через те, що пілот заборонив підійматися на борт десяткам українців.

Про це повідомляє Wyborcza Poznan.

Інцидент трапився у неділю, 4 липня. Літак мав був вилетіти о 6:30 за місцевим часом. Однак, за словами очевидців, пілот став на заваді посадці українців в літак.

"Він кричав їм «геть», «я тут головний» і що він «король літака». Цікаво, що пасажири вже пройшли усі перевірки на авіаційну безпеку, паспортний контроль та реєстрацію на рейс", - пише видання.

Зрештою, за даними польських ЗМІ, приблизно 30 пасажирів не змогли вилетіти до Одеси.

Наразі офіційних пояснень такої поведінки пілота від пресслужби аеропорту не надходило. Однак, представник аеропорту запевнив, що цей інцидент буде ретельно розслідуваний.

Офіційних пояснень від ірландської авіакомпанії Ryanair щодо поведінки їхнього працівника також не надходило.

Нагадаємо, наприкінці травня літак Ryanair, який летів з Дубліна до Кракова, екстрено сів в аеропорту Берліна через ймовірне замінування.