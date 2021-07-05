Моніторингова місія ПАРЄ почала роботу в Україні

В Україні 5-7 липня почала роботу моніторингова місія Парламентської Асамблеї Ради Європи. Вона перевірить здатність України виконувати зобов’язання, взяті на себе при вступі до Ради Європи.

Про це повідомляє пресслужба Постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.

У складі місії перебувають два депутати - члени ПАРЄ: представник Ісландії Біргір Торарінссон та представник Швейцарії Альфред Хеєр.

Зазначається, що Україна перебуває під моніторингом за такі питання: останні політичні події, реформа судової влади, боротьба з корупцією, місцеві вибори, виборча реформа та децентралізація, медіа-середовище, нацменшини та мовна політика.

Наголошується, що в останній раз - в проміжному звіті - Україну визнали такою що досягає успіхів в намаганні виконати моніторинг. Втім було виявлено і ряд проблем: постійні недоліки в реформах судової системи та системи правосуддя та все ще обмежені результати у боротьбі з поширеною в країні корупцією; періодичні напади на журналістів.

“Цей візит вкрай важливий. За його результатами буде складена нова доповідь, у зв'язку з чим моніторингова місія зустрінеться з представниками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісом Генпрокурора, Уповноваженим з прав людини, САП, НАБУ, ДБР, а також представниками громадянського суспільства”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що сьогодні моніторингова місія зустрілась з членами Постійної делегації на чолі з її керівницею Марією Мезенцевою.

В рамках тем моніторингу, членів місії більшою мірою цікавили питання судової реформи; освітніх та мовних прав нацменшин, незалежність антикорупційної системи та свобода розвитку медіа.

Моніторинг триватиме до 7 липня. Підсумковий звіт за результатами роботи групи буде оприлюднений в січні 2022 року.

Нагадаємо, раніше у червні Парламентська асамблея Ради Європи більшістю голосів підтримала резолюцію "Порушення прав людини, вчинені проти кримських татар у Криму".