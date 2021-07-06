Обрусевший Крым. Зачем Россия переселила миллион своих граждан на территорию полуострова

Согласно последним неофициальным данным, Российская Федерация перевезла на территорию Крыма миллион россиян с материковой территории. Ранее в украинском правительстве озвучивали цифру в полмиллиона перемещённых россиян , которых отправили на оккупированный полуостров для изменения его этнического состава. Сейчас профильные министерства и ведомства изучают новые полученные сведения, однако тенденция налицо – Москва ускорила процесс смены популяции Крыма. Главный вопрос – зачем?

Фото: EPA/UPG Пассажиры поезда Таврия, который отправляется в Севастополь с Санкт-Петербурга, 23 декабря 2019 г.

Издание BlackSeaNews и Институт Черноморских стратегических исследований опубликовали данные, согласно которым РФ увеличила количество россиян на территории оккупированного Крыма до миллиона людей.

«Вместо довоенной численности постоянного населения Крымского полуострова 2 350 000 504 человек, сейчас имеем дело с де-факто наличествующим населением, как минимум, в 3 100 000 людей. За годы оккупации АР Крым и города Севастополь население полуострова за счет миграции из РФ возросло минимум на миллион человек», – указывает главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Как сообщает представитель издания, на два миллиона крымчан (при том что из 400 тысяч многие уехали и немало людей умерло) «приходится миллион колонизаторов».

Ранее в правительстве Украины сообщали о полумиллионе россиян, которых Москва завезла для изменения этнического состава украинского полуострова. Согласно информации LB.ua, в Кабмине серьёзно восприняли новые опубликованные данные – ныне по ним идёт проверка и сбор дополнительной информации.

Однако вопрос не в том, сколько людей дополнительно заехало в Крым – триста тысяч или полтора миллиона. Важна тенденция. А она свидетельствует о желании России как можно скорее сменить популяцию полуострова. Видимо, в Кремле чего-то опасаются.

Фото: EPA/UPG Рабочие разбирают сцену после фестиваля 'Крымская весна' в Москве, 11 марта 2020 г

Когда на последнем году войны Сталин решил провести массовую депортацию крымских татар в Узбекскую, Казахскую республики и Марийскую АССР, советская пропаганда говорила о необходимости избавиться «от агентов шпионских резидентур германских и румынских разведывательных органов». Тогда даже о крымских татарах ничего не говорилось – НКВД и НКГБ хотели всё сделать тихо.

Потом появился проект решения Берии, который «решал» крымскотатарский вопрос. Для этих целей, снова-таки, полуостров был милитаризован. Даже придумали легенду, которая гласила, что это делается временно – для восстановления сил солдат перед переброской в Карпаты.

Кого-то из крымских татар направили в штрафбаты, кого-то посадили в тюрьмы, большую часть – назвали коллаборационистами и отправили путём смерти в Среднюю Азию. Для пополнения популяции на территорию полуострова перебросили сотни тысяч этнических россиян с материковой части советской России.

Таким образом Сталин повторил «подвиг» Екатерины II, которая тоже сокращала население Крыма путём выдворения «неблагонадёжных», а Путин, запрещающий ныне гражданам РФ говорить о делах предводителя «Великого террора», повторяет «подвиг» Сталина.

Посудите сами: сотни тысяч людей – крымских татар, украинцев, представителей других этносов – из Крыма были фактически изгнаны, на территории полуострова ныне мы наблюдаем различного рода преследования, на землях самой АРК проходит милитаризация, а популяция полуострова пополняется россиянами с материка. Чем не повторение 1940-х?

Фото: Севастопольский меридиан

Понятно, что не было никакого массового предательства Родины, Красная армия которой вышла из Крыма, отступив, ещё в октябре 1941 года. Было нечто иное – боязнь того, что крымские татары поддержат Турцию, что они поднимут мятеж против власти Сталина, что они в будущем захотят отделиться от Советского Союза. Кстати, для этих же целей Сталин в конце 1947 – 1950 годов создавал потенциальную проблему на Кавказе – тогда закладывался базис для конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Но давайте вернёмся к Крыму. Что последовало после переселения туда этнических россиян? Наступил голод и нищета. Приехавшие русские не знали, что делать с не такой уж и плодородной для выращивания привычных им культур землёй, в Крыму уже тогда была проблема с обеспечением водой. Именно по этой причине Хрущёв возьмёт за шиворот 1-го секретаря ЦК КПУ Кириченко и поедет с ним в Москву для передачи Крыма УССР.

Сейчас ситуация идентична. Воды в Крыму нет, переброшенные туда люди живут не очень-то счастливо: заработать негде и не на чем, а значит и нечего есть; потребности удовлетворяют только российские силовики – и то не все.

Параллельно с этим Украина запустила инициативу Крымская платформа, к которой присоединяться многие страны мира. А это означает, что вопрос оккупации полуострова будет теперь стоять в глобальной повестке дня постоянно. Следовательно, России с этим нужно что-то делать.

Фото: krymr.com

Ситуация с обеспечением Крыма водой, деньгами, продовольствием становится всё напряжённей. Все эти новые трубопроводы, которые разбираются, дамбы, которые не достраиваются, каналы, которые не работают, не могут помочь в обеспечении полуострова самым необходимым ресурсом. Киев же его возвращать до момента деоккупации не собирается. Следовательно, настроение людей там омрачается. А значит, со временем может стать протестным.

Поэтому в Крым и отправляются сотни тысяч россиян – для того, чтобы протестов не было, для выказывания постоянного довольства.

Однако нельзя здесь исключать и другой опции. Рано или поздно российское руководство, ради налаживания отношений с Западом, ради снятия санкций, может пойти на ещё один демонстративный шаг в попытке обмануть демократические страны – попробовать объявить (при наличии иностранных наблюдателей) повторный референдум в Крыму. Но не стоит забывать, что для любого российского президента отдать полуостров – политической смерти подобно. Другое дело, что Украина не позволит повторно легализовать оккупацию и будет добиваться освобождения своей территории. Поэтому все планы РФ – пускай и запасные – бессмысленны.

Рано или поздно на эти земли вернётся Украина. А значит – и те украинцы, крымские татары, болгары, представители других национальностей – все те, кто был изгнан незаконно. Останется только один вопрос – что делать с теми, кого туда перевезли? Ответ на этот вопрос мы ждем от украинского правительства. И сразу скажем: вариант ответа “кто захочет – пускай остается” для Украины неприемлем.