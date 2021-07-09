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Штаб ООС повідомив про шість обстрілів з боку російських окупантів від початку доби

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Штаб ООС повідомив про шість обстрілів з боку російських окупантів від початку доби
Фото: Олена Максименко

Від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість обстрілів з боку російських окупантів. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат за поточну добу серед українських військових немає, інформує пресцентр ООС.

Як повідомляється у вечірньому зведенні, поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У напрямку Пісків противник тричі здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру.

Як повідомляли, вчора на Донбасі загинув військовий з Сумської області сержант Євгеній Курасов, ще один боєць отримав поранення.

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