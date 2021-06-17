Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
Байден-Путін: навіщо вони зустрічалися?
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
У Раді побилися нардепи ОПЗЖ і "Слуги народу". Фоторепортаж
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
​Зеленський прокоментував заяви Путіна про "фашизм" в Україні: "Тим, хто так говорить, хочеться відповісти по-чоловічому"
Кабмін скасував зобов'язання встановлювати додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону
Кабмін скасував зобов'язання встановлювати додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
Кейс Вітренка: чому нового голову "Нафтогазу" хочуть відсторонити від роботи
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
ГоловнаЕкономікаБізнес

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень

Європейські ціни підскочили до 270 доларів за тисячу кубометрів.

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень
Фото: Depositphotos/juvelez

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила роздрібну ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень.

На сайті підприємства повідомляється, що вартість кубометру у тарифному плані "Місячний" становить 11,94 грн, тоді як за річним тарифом населення до травня 2022 року отримуватиме газ по 7,96 грн.

"Ціна на газ у тарифному плані «Місячний» обумовлена ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати. Україна імпортує 30% від загальних обсягів споживання, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських торгових майданчиках. У середньому на початок червня ціни на газ у Європі сягали 25,9 євро/МВт-год, що трохи більше 270 доларів за тисячу кубометрів", - заявила ГК "Нафтогаз".

Причинами подорожчання газу компанія вважає штучні обмеження на поставки зі сторони Росії з метою створення тиску для завершення будівництва газогону "Північний потік-2", а також високі ціни на скраплений газ в Азії.

Компанія підкреслює, що тарифний план "Місячний" є індикативним, підключення до нього можливе лише за бажанням клієнта.

Нагадаємо, що до травня "Нафтогаз" продавав газ по 6,86 грн за місячним тарифом, але з 1 травня всі газопостачальні компанії повинні були перевести побутових споживачів на річні тарифи з фіксованою ціною.

Більшість великих газопостачальних компаній встановили річну ціну на рівні близько 8 гривень за кубометр, а загалом розмір річного тарифу у різних постачальників коливається від 7,80 гривні до 13,50 гривні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також