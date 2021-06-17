"Нафтогаз" підвищив ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила роздрібну ціну на газ за місячним тарифом майже до 12 гривень.

На сайті підприємства повідомляється, що вартість кубометру у тарифному плані "Місячний" становить 11,94 грн, тоді як за річним тарифом населення до травня 2022 року отримуватиме газ по 7,96 грн.

"Ціна на газ у тарифному плані «Місячний» обумовлена ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати. Україна імпортує 30% від загальних обсягів споживання, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських торгових майданчиках. У середньому на початок червня ціни на газ у Європі сягали 25,9 євро/МВт-год, що трохи більше 270 доларів за тисячу кубометрів", - заявила ГК "Нафтогаз".

Причинами подорожчання газу компанія вважає штучні обмеження на поставки зі сторони Росії з метою створення тиску для завершення будівництва газогону "Північний потік-2", а також високі ціни на скраплений газ в Азії.

Компанія підкреслює, що тарифний план "Місячний" є індикативним, підключення до нього можливе лише за бажанням клієнта.

Нагадаємо, що до травня "Нафтогаз" продавав газ по 6,86 грн за місячним тарифом, але з 1 травня всі газопостачальні компанії повинні були перевести побутових споживачів на річні тарифи з фіксованою ціною.

Більшість великих газопостачальних компаній встановили річну ціну на рівні близько 8 гривень за кубометр, а загалом розмір річного тарифу у різних постачальників коливається від 7,80 гривні до 13,50 гривні.