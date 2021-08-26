У Харкові виявили завезений випадок тропічної малярії

Інфекційну хворобу виявили у жінки, яка 16 серпня прибула з Нігерії.

У Харкові 24 серпня зареєстровано завізний випадок тропічної малярії. Хворобу виявили у жінки, яка 16 серпня повернулася до України з Нігерії.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Зазначається, що під час перебування у Нігерії жінка відмічала укуси комарів. Після повернення в Україну, 20 серпня, у неї з’явилися перші клінічні ознаки захворювання - загальна слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38,5 0С

“24 серпня хвора звернулася за медичною допомогою до відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» машиною якої госпіталізована до закладу охорони здоров’я, де під час обстеження були виявлені збудники тропічної малярії”, - йдеться у повідомленні.

За місцем проживання хворої проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.

За інформацією медиків, на 2020 рік та поточний період 2021 року в Харківській області зареєстровано 9 завізних випадків малярії, у т.ч. 2 летальні.

У відомстві рекомендують тим, хто планує відвідати країни з тропічним та субтропічним кліматом, де поширена малярія, пройти курс профілактичного лікування (хіміопрофілактики).

Нагадаємо, в травні минулого року у Харкові зареєстрували завезений випадок малярії - захворів 22-річний студент, який прибув до України 3 вересня 2019 року.

У липні того ж року тропічну малярію у Львові виявили в 46-річного чоловіка, який тривалий час працював в Африці.