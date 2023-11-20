У НАТО занепокоєні зловмисним впливом Росії на Боснію і стурбовані "сепаратистською та розкольницькою риторикою"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг занепокоєний "зловмисним іноземним втручанням", зокрема з боку росіян, у ситуацію на Балканах. Про це він повідомив під час візиту до Боснії, пишуть The Guardian та агентство Associated Press.

Сараєво стало першою зупинкою в турне генсека країнами Західних Балкан. Він також відвідає Косово, Сербію та Північну Македонію.

"Союзники рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність Боснії і Герцеговини. Ми стурбовані сепаратистською та розкольницькою риторикою, а також зловмисним іноземним втручанням, включано з Росією", – сказав він.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками африканських ЗМІ сказав, що є дані розвідки про плани РФ дестабілізувати Балкани. За його словами, Росія прагне відволікти увагу світу від війни в Україні, і першим відволіканням є Близький Схід, а другим можуть стати Балкани. Він сказав, що "Росія буде вкладатися для того, щоб одна балканська країна сьогодні воювала з іншою".

У Євросоюзі також говорили, що мають інформацію про російську загрозу для Західних Балкани, писала "Європейська правда". Речник зовнішньополітичної служби Єврокомісії Петер Стано тоді сказав, що їм відомо про те, що Росія робить усе, що вона може, аби посіяти невдоволення, політичну нестабільність, іноземне втручання, маніпуляції інформацією.

Торік Боснія і Герцоговина офіційно отримали статус кандидата в члени ЄС – як і Україна. 15 грудня на саміті Євросоюзу у Брюсселі кандидатський статус БіГ було підтримано без обговорення і всупереч недостатньому прогресу країни в питанні євроінтеграції. Це значно послабить позиції Росії на Балканах.

Вимоги ЄС до Боснії, які вона мала виконати для отримання статусу кандидата, виконані не були. Однак Брюссель все ж погодився надати цей статус – після початку повномасштабної війни РФ проти України. Євросоюз іде на ризик, зваживши, очевидно, що менш небезпечно поглинути Балкани з їхніми проблемами та замороженими конфліктами, аніж дати можливість Росії використати ці проблеми й підірвати легкозаймистий регіон. Докладно – в матеріалі LB.ua.