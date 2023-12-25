​Зеленський призначив нового уповноваженого АМКУ

Президент Володимир Зеленський призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету .

Про це йдеться у відповідному указі на сайті Офісу президента.

23 грудня Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого АМКУ. Його призначили 18 грудня. Сандига став заступником голови АМКУ.

Перед Сандигою з жовтня 2019 року на посаді державного уповноваженого АМКУ був Сергій Тищик, але президент його звільнив цьогоріч у вересні.

Хто такий Денис Клюшников

Денис Клюшников народився у 1978 році в Іловайську на Донеччині. У 1999 році закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту за спеціальністю "Олімпійський і професійний спорт". У 2006 році здобув кваліфікацію юриста у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

У 2002 – 2005 роках працював приватним підприємцем в Іловайську.

З 2005-го до 2007 року був юрисконсультантом у ТОВ "Артеміда", Донецьк.

З серпня 2007 року працював в органах прокуратори Донецької області в Авдіївці та Горлівці.

З лютого 2016 року – працював в органах прокуратори Київської області на посадах прокурора відділу та слідчого в особливо важливих справах.

З червня 2018 року – обіймав посади слідчого, старшого слідчого у важливих справах та прокурора відділу в органах Генпрокуратури України.

19 листопада 2019 року був призначений на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.