"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка
РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка
До уваги союзників: ціна поразки України
До уваги союзників: ціна поразки України
ГоловнаПолітика

​Зеленський призначив нового уповноваженого АМКУ

Ним став колишній прокурор, ексзаступник голови Донецької ОДА Денис Клюшников.

​Зеленський призначив нового уповноваженого АМКУ
Денис Клюшников
Фото: gorlovka.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету .

Про це йдеться у відповідному указі на сайті Офісу президента.

23 грудня Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого АМКУ. Його призначили 18 грудня. Сандига став заступником голови АМКУ.

Перед Сандигою з жовтня 2019 року на посаді державного уповноваженого АМКУ був Сергій Тищик, але президент його звільнив цьогоріч у вересні.

Хто такий Денис Клюшников

Денис Клюшников народився у 1978 році в Іловайську на Донеччині. У 1999 році закінчив Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту за спеціальністю "Олімпійський і професійний спорт". У 2006 році здобув кваліфікацію  юриста у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

У 2002 – 2005 роках працював приватним підприємцем в Іловайську.

З 2005-го до 2007 року був юрисконсультантом у ТОВ "Артеміда", Донецьк.

З серпня 2007 року працював в органах прокуратори Донецької області в Авдіївці та Горлівці.

З лютого 2016 року – працював  в органах  прокуратори Київської області на посадах прокурора відділу та слідчого в особливо важливих справах.

З червня 2018 року – обіймав посади слідчого, старшого слідчого у важливих справах та прокурора відділу в органах Генпрокуратури України.

19 листопада 2019 року був призначений на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies