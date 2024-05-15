В Україні презентували єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та сімейні форми виховання

На платформі можна знайти необхідну інформацію та ресурси, що стосуються усиновлення і влаштування дітей в сімейні форми виховання.

Сьогодні, 15 травня, в Україні запустили єдину державну онлайн-платформу про усиновлення та сімейне виховання дітей "Україна для кожної дитини".

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

"Це перший крок до діджиталізації системи догляду та підтримки дітей. "Україна для кожної дитини" — онлайн-платформа, де в єдиному місці можна знайти необхідну інформацію та ресурси, що стосуються усиновлення і влаштування дітей в сімейні форми виховання", – зазначили у міністерстві.

Зазначається, що на платформі можна буде:

отримати покроковий алгоритм дій, щоб прийняти дитину у свою сім’ю;

дізнатися про усиновлення, сімейні форми виховання та патронат;

скористатися “Лінією турботи” та знайти потрібного експерта чи експертку;

дізнатися про освітній онлайн-курс “Народжені серцем” для майбутніх усиновлювачів;

почути історії дітей і родин, які вже мають досвід усиновлення або виховання в сімейних формах.

"Наступний крок — побудова комплексної системи для упорядкування інформації про дітей, які потребують підтримки держави. Нова система забезпечить більш прозорий і зрозумілий механізм подання документів та проходження навчання кандидатами в усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни й піклувальники, патронатні вихователі", – повідомили у Мінсоцполітики.

Платформа сприятиме реалізації права кожної дитини зростати в сімейному оточенні та популяризуватиме сімейне виховання дітей. Водночас вона стане покроковою дорожньою картою для родин, які хочуть допомогти дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Як повідомили у Координаційному центрі з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, від 14 до 27% українців знають про сімейні форми виховання дітей, такі як опіка та піклування, прийомна сім’я та велика прийомна сім’я або дитячий будинок сімейного типу. Дещо більше, 42% – про усиновлення. А ось про патронат взагалі відомо тільки 5% нашого суспільства.

"Завдяки онлайн-платформі “Україна для кожної дитини” ми хочемо змінити ситуацію. Наша мета — розказати, яким чином можна тут і зараз допомогти дитині, яка з тих чи інших причин залишилася без піклування батьків. Чим більше суспільство знатиме про це – тим більше можливостей буде у дітей зростати в сімейному оточенні", – зазначила очільниця Центру Ірина Тулякова.

Разом із цим на платформі відкрито доступ до нового онлайн-курсу про усиновлення “Народжені серцем”, який допоможе розібратися в усіх аспектах цього процесу. Навчання безкоштовне, проте це є додатковим ресурсом, а не альтернативою обов’язковій підготовці кандидатів, яку вони мають пройти відповідно до законодавчих вимог.