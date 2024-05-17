Президент: Україна вже має драфт договору про гарантії безпеки з США

Україна вже має драфт договору про гарантії безпеки з США. Американські пропозиції щодо цієї угоди були однією з цілей візиту державного секретаря Ентоні Блінкена.
Також метою поїздки було оголошення нового пакету допомоги на $2 млрд. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.
Також з Блінкеном обговорили бачення України Саміту НАТО, що відбудеться в липні.
"Вони почули наше бачення, прийняли цю інформацію і повернуться зі зворотній зв'язком", – сказав Зеленський.
Головним питанням він назвав протиповітряну оборону. Йшлося про те, на якій стадії знаходиться діалог з тією чи іншою країною, в якої є відповідні системи. Де ми їх бачимо, де партнери їх бачать, коли це може бути і що для цього потрібно зробити.
- Під час візиту Блінкена, що відбувся 14-15 травня, український міністр закордонних справ сказав, що Україні терміново потрібні сім батарей Patriot, зокрема дві – для захисту Харкова і Харківської області.
- Безпекова угода, яку Україна прагне укласти з США, включатиме збройну підтримку, говорив раніше президент.