Президент: Україна вже має драфт договору про гарантії безпеки з США

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном

Україна вже має драфт договору про гарантії безпеки з США. Американські пропозиції щодо цієї угоди були однією з цілей візиту державного секретаря Ентоні Блінкена.

Також метою поїздки було оголошення нового пакету допомоги на $2 млрд. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

Також з Блінкеном обговорили бачення України Саміту НАТО, що відбудеться в липні.

"Вони почули наше бачення, прийняли цю інформацію і повернуться зі зворотній зв'язком", – сказав Зеленський.

Головним питанням він назвав протиповітряну оборону. Йшлося про те, на якій стадії знаходиться діалог з тією чи іншою країною, в якої є відповідні системи. Де ми їх бачимо, де партнери їх бачать, коли це може бути і що для цього потрібно зробити.