ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві у найближчу годину очікується гроза

Столична адміністрація нагадала рекомендації, як поводитися під час негоди.

У Києві у найближчу годину очікується гроза
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 6 серпня в Києві очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий), повідомляє КМДА із посиланням на Укргідрометцентр.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час негоди:

  • усі вікна будинків щільно закрийте, приберіть із незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркуйте поруч із ними автотранспорт;
  • у разі потреби сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • якщо ви перебуваєте за кермом автомобіля – знизьте швидкість. Це дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies