У Києві у найближчу годину очікується гроза

Столична адміністрація нагадала рекомендації, як поводитися під час негоди.

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 6 серпня в Києві очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий), повідомляє КМДА із посиланням на Укргідрометцентр.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час негоди:

усі вікна будинків щільно закрийте, приберіть із незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

надворі тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркуйте поруч із ними автотранспорт;

у разі потреби сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;

якщо ви перебуваєте за кермом автомобіля – знизьте швидкість. Це дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).