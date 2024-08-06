У Києві у найближчу годину очікується гроза

У найближчу годину з утриманням до кінця дня 6 серпня в Києві очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий), повідомляє КМДА із посиланням на Укргідрометцентр.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час негоди:
- усі вікна будинків щільно закрийте, приберіть із незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- надворі тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркуйте поруч із ними автотранспорт;
- у разі потреби сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;
- якщо ви перебуваєте за кермом автомобіля – знизьте швидкість. Це дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.
Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).