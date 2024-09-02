Польща має “обов’язок” збивати російські ракети над Україною, ‒ Сікорський

Польща та інші країни, що межують з Україною, мають “обов’язок” збивати російські ракети, перш ніж вони увійдуть у їхній повітряний простір ‒ попри спротив НАТО.

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив газеті Financial Times.

Сікорський сказав, що Варшава зобов’язана забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення над українською територією може втягнути Атлантичний альянс у війну Росії проти України.

“Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору ‒ це наш власний конституційний обов'язок”, ‒ сказав Сікорський.

“Я особисто вважаю, що коли ворожі ракети перебувають на шляху до нашого повітряного простору, було б законною самообороною (завдати по них удару), тому що як тільки вони вторгаються в наш повітряний простір, ризик того, що уламки можуть когось поранити, стає значним”, ‒ додав міністр.

Раніше цього літа Польща підписала з Україною двосторонню угоду про безпеку, в якій дві країни зобов’язалися вивчити “доцільність можливого перехоплення в повітряному просторі України ракет і БПЛА, випущених у напрямку території Польщі, дотримуючись необхідних процедур, узгоджених державами та залученими організаціями”.

Однак генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який незабаром піде з посади, відхилив цю пропозицію, заявивши, що альянс “може стати частиною конфлікту”.

Сікорський наполягав на праві своєї країни на перехоплення після того, як 26 серпня, ймовірно, російський безпілотник перетнув територію Польщі. З того часу польська влада шукає дрон, який, можливо, приземлився на території України після того, як, ймовірно, відхилився від курсу під час російської масованої ракетної атаки на Україна.

Інші ракети приземлилися в Польщі після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в 2022 році, а російські безпілотники нещодавно також увійшли у повітряний простір Румунії.

Сікорський сказав, що ризик жертв серед поляків збільшується з наближенням ракети до мети під час перехоплення, тому краще збивати її на більшій висоті над Україною. “Українці сказали нам: будь ласка”, ‒ додав він.

Деякі західні посадовці кажуть, що така позиція стирають червоні лінії перед західним втручанням і може призвести до помсти Росії.