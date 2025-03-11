Поранення, вибухові травми: правоохоронці встановили ознаки насильницької смерті у низки жертв в Ізюмі

Правоохоронці встановили ознаки насильницької смерті у 140 осіб під час огляду масового поховання в Ізюмі Харківської області й необхідних експертиз.
Про це LB.ua розповів начальник відділу Харківської обласної прокуратури Євген Соколов.
Зокрема, правоохоронці встановили:
- вогнепальні поранення — у 15 осіб;
- вибухові травми (осколкові поранення, масивні травми тіла в результаті авіаударів) — наразі у 87 осіб;
- ознаки катувань виявили щонайменше в 15 осіб (мотузка на шиї, зав’язані за спиною руки, полімерні хомути на зап’ястях, кульові поранення колінних суглобів, множинні переломи ребер травматичної дії);
- інші ознаки насильницької смерті (переломи щелеп, колото-різані рани тощо) — у 23 осіб.
У інших причину смерті не встановили через гнилісні зміни або ж вона була ненасильницька (природна).
Також Соколов повідомив, що за цей час правоохоронцям вдалося розслідувати й направити до суду чотири кримінальні провадження за 11 фактами вчинення кримінальних злочинів. Зокрема, вісім епізодів — за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) у справі дитячого письменника з Капитолівки Володимира Вакуленка, якого катували й убили.
- Нагадаємо, після деокупації населених пунктів Ізюмської об’єднаної територіальної громади 15 вересня 2022 року поліцейські виявили масове поховання, яке налічувало 423 могили й одну братську — військовослужбовців ЗСУ.
- З місця поховання вилучили 448 тіл і фрагментів загиблих, серед яких були діти. 402 особи уже вдалося ідентифікувати.