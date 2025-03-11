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Поранення, вибухові травми: правоохоронці встановили ознаки насильницької смерті у низки жертв в Ізюмі

У багатьох загиблих причину смерті не встановили через гнилісні зміни або ж вона була ненасильницька (природна).

Поранення, вибухові травми: правоохоронці встановили ознаки насильницької смерті у низки жертв в Ізюмі
Ізюм
Фото: Зоряна Стельмах

Правоохоронці встановили ознаки насильницької смерті у 140 осіб під час огляду масового поховання в Ізюмі Харківської області й необхідних експертиз.

Про це LB.ua розповів начальник відділу Харківської обласної прокуратури Євген Соколов. 

Зокрема, правоохоронці встановили: 

  • вогнепальні поранення — у 15 осіб; 
  • вибухові травми (осколкові поранення, масивні травми тіла в результаті авіаударів) — наразі у 87 осіб; 
  • ознаки катувань виявили щонайменше в 15 осіб (мотузка на шиї, зав’язані за спиною руки, полімерні хомути на зап’ястях, кульові поранення колінних суглобів, множинні переломи ребер травматичної дії); 
  • інші ознаки насильницької смерті (переломи щелеп, колото-різані рани тощо) — у 23 осіб.

У інших причину смерті не встановили через гнилісні зміни або ж вона була ненасильницька (природна).

Також Соколов повідомив, що за цей час правоохоронцям вдалося розслідувати й направити до суду чотири кримінальні провадження за 11 фактами вчинення кримінальних злочинів. Зокрема, вісім епізодів — за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) у справі дитячого письменника з Капитолівки Володимира Вакуленка, якого катували й убили.

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