Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

Сьогодні, 11 березня, російська окупаційна армія вкотре атакувала Херсонську область.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Близько 17:30 РФ вдарили з БпЛА по Широкій Балці.
“Під удар ворожого дрона потрапив 37-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, поранення руки та ноги”, - йдеться у повідомленні.
Потерпілого доправили до лікарні, там йому надають всю необхідну допомогу.
- 11 людей поранила російська армія протягом понеділка в Херсонській області. Є пошкодження будинків: як багатоповерхових, так і приватних.