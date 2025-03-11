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Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

37-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення руки та ноги.

Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні, 11 березня, російська окупаційна армія вкотре атакувала Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Близько 17:30 РФ вдарили з БпЛА по Широкій Балці. 

“Під удар ворожого дрона потрапив 37-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, поранення руки та ноги”, - йдеться у повідомленні. 

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Потерпілого доправили до лікарні, там йому надають всю необхідну допомогу.

  • 11 людей поранила російська армія протягом понеділка в Херсонській області. Є пошкодження будинків: як багатоповерхових, так і приватних.
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