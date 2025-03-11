Росіяни поранили мирного мешканця Херсонщини

Сьогодні, 11 березня, російська окупаційна армія вкотре атакувала Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Близько 17:30 РФ вдарили з БпЛА по Широкій Балці.

“Під удар ворожого дрона потрапив 37-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, поранення руки та ноги”, - йдеться у повідомленні.

Потерпілого доправили до лікарні, там йому надають всю необхідну допомогу.