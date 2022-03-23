З Рубіжного на Луганщині вдалося евакуювати 80 людей

Попри напружену ситуацію в Рубіжному Луганської області, гуманітарним коридором вдалося евакуювати всіх охочих – 80 місцевих жителів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Ми уважно слідкуємо за безпековою ситуацією в кожному населеному пункті, де заплановано вивезення людей. Напружено в Рубіжному, втім евакуювати вдалося всіх охочих – 80 місцевих жителів”, - написав він у Telegram.

За словами очільника Луганщини, наразі їхньому життю нічого не загрожує. Люди автобусом прямують до залізничних вокзалів, а далі – до західних регіонів країни. Там на них уже очікує волонтерська спільнота, яка допоможе з їжею та житлом.

Він також нагадав, що 23 березня погоджено такі місця збору охочих виїхати з населених пунктів на Луганщині:

- Рубіжне - вул. Чехова, 11;

- Нижнє: вул. Паркова, 13;

- Лисичанськ – вул. Сосюри, 324 та РТІ, кв. 40 років Перемоги;

- Сєвєродонецьк – просп. Хіміків, 28;

- Гірське – вул. Гагаріна, 13.