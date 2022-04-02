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У Харкові окупанти обстріляли центральний парк

Пошкоджено сцену в ретропарку, деякі кафе.

У Харкові окупанти обстріляли центральний парк
Фото: Харківська міськрада

2 квітня на території Центрального парку культури та відпочинку імені Горького у Харкові вибухнули декілька ракет. Під час обстрілу у парку працювали люди.

Про це повідомляє міськрада Харкова.

Унаслідок обстрілу отримав поранення та був доставлений до лікарні 57-річний озеленювач. Також через обстріл було поламано старовинні дерева, пошкоджено сцену в ретропарку, деякі кафе.

«Росіяни вже не вперше обстріляли із «Градів» парк імені Горького. Це одне із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян», ㅡ повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що у Харківській області станом на 2 квітня найгарячішою точкою лишається Ізюм, довкола якого тривають бойові дії, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Напередодні російські окупаційні війська завдавали артилерійські, мінометні, танкові обстріли по Харкову – у районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього у місті 31 березня зафіксували близько 46 ударів. 

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