На Сумщину зайшла велика кількість російських військ, місцевих попереджають про небезпеку пересування

На територію Конотопського району Сумської області з території Росії зайшла велика кількість російських військ. Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Також повідомляється, що ворог сформував умовний «коридор», через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотньому напрямку на Росію.

"Вони дуже бояться місцевих жителів і наших військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з’являються біля цієї техніки або вздовж руху колон", - зазначили в ОВА.

Крім того, повідомили в адміністрації окупанти обстрлюють будинки та мирних жителів.

Так, війська РФ обстріляли будинки Бурині. Одна людина отримала вогнепальне наскрізне поранення. Його доправили до лікарні. Також там обстріляли цивільну машину з людьми. Двох місцевих із вогнепальними пораненнями передали медикам.

Через ворожий обстріл у селищі Дубов’язівка в лікарні від поранень помер чоловік.

У Шостикинському районі між Білопіллям та Путивлем 31 березня військові РФ затримали цивільну машину з жителями Шосткинського району. Відомо, що в людей забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Після цього зв’язок із затриманими зник. Станом на вчора їх місце перебування невідоме, телефони вимкнені.

"Будьте уважні до інформації, яка надається і дослухайтеся до заборон! Ще два дні тому ми оголосили про небезпеку пересуватися цивільному населенню! Це стосується Конотопського району і північної частини Роменського. Нехтування попередженнями про небезпеку може вартувати життя!", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо про викрадення військами РФ заступника голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади Сумської області Олексія Шибаєва.