Росіяни облаштували місце тортур і масових убивств у підвалі дитячого табору "Пролісок" у Бучі

Група із 70 іноземних та українських журналістів приїхала до Бучі, щоб розповісти про звірства російських окупантів.

Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Ми з групою з 70 іноземних та українських журналістів прибули на ще одне місце тортур і масових убивств у Бучі. У дитячому таборі «Пролісок» три тижні була база одного підрозділу армії фашистів, ґвалтівників і мародерів. У підвалі одного корпусу було знайдено 5 трупів чоловіків із зав'язаними за спиною руками. Їх катували, а потім холоднокровно вбили. Одному із загиблих особливо жорстокл розкроїли череп ударами прикладом. Інші були застрелені в потилицю або груди", - написав він.

Геращенко зазначив, що всі 70 журналістів спустилися в цей підвал.

Нагадаємо, британська розвідка знала заздалегідь про плани Путіна страчувати українців.