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Верещук анонсувала гуманітарний коридор з Маріуполя на 23 квітня

Міністерка закликала слідкувати зранку за офіційними повідомленнями.

Верещук анонсувала гуманітарний коридор з Маріуполя на 23 квітня
Фото: ОПУ

Віцепрем’єрка - міністерка реінтеграції ТОТ Ірина Верещук анонсувала можливий гуманітарний коридор з Маріуполя для евакуації мирного населення на 23 квітня. Про це вона повідомила в телеграмі. 

“Є вірогідність, що завтра ми зможемо відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя”, - сказала Верещук.

Точка збору - на кільці біля торговельного центру «Порт-Сіті».

Час збору – о 10:00.

“Вранці стежте за офіційними повідомленнями. Якщо все добре, я дам підтвердження”, - зазначила Верещук додавши, що люди мають бути налаштовані і підготовлені.

“Розумію, як вам важко. Стільки разів зривалися коридори. Але ми з вами маємо пробувати стільки разів, скільки треба, поки не вийде”, - зазначила міністерка. 

Нагадаємо,  гуманітарний коридор для евакуації 21 квітня не відкрився, а перед цим під час підтвердженого російською стороною коридору з Марвуполя вдалося виїхати лише чотирьом автобусам - окупанти не змогли забезпечити режим припинення вогню.  

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