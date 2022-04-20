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Україна візьме участь у найбільшому книжковому фестивалі Франції

На "Festival du Livre de Paris" з'явиться український стенд з творами Андруховича, Асєєва, Чапая.

Україна візьме участь у найбільшому книжковому фестивалі Франції

На головній локації фестивалю "Festival du Livre de Paris" цьогоріч представлять стенд зі слоганом "Україна – серце Європи, що б’ється" (Ukraine: le cœur battant de l’Europe). Про це повідомляє Суспільне.

Заявлена мета участі України у фестивалі - привернути увагу французької спільноти до сучасної української культури, яка перебуває під загрозою через військове вторгнення Росії.

На українському стенді представлять видання українських авторів останніх років — зокрема, твори "Лексикон інтимних міст" Юрія Андруховича, "В Ізоляції" Станіслава Асєєва, "Понаїхали" Артема Чапая. Крім того, будуть представлені сучасна драматургія (Наталія Ворожбит, "Погані дороги"), перекладні твори українських класиків, а також книжки для дітей. Також на стенді можна буде погортати книжку "Україна. Їжа та історія", видану французькою мовою одним з найбільших видавництв Франції Editions de La Martiniere Cuisine.

У програму фестивалю включили події за участю українських авторів, зокрема, розмову з письменником Андрієм Курковим, презентацію його роману "Сірі бджоли" французькою та зустріч з письменницею Софією Андрухович.

"Festival du Livre de Paris" — найбільший книжковий фестиваль, орієнтований на французьких читачів, де представляють видання, що вийшли друком у Франції. Цьогоріч фестиваль проходитиме з 22 по 24 квітня.

Нагадаємо, Франкфуртський книжковий ярмарок не працюватиме з РФ цього року через війну в Україні.

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