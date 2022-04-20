У Каннах покажуть українські документальні фільми від Docudays UA

Покази пройдуть на кіноринку Marché du Film у межах секції Cannes Docs.

Фестиваль Docudays UA презентує українські документальні проєкти у секції Cannes Docs Каннського кіноринку. Про це повідомила пресслужба Docudays UA.

Презентація українських документальних проєктів UKRAINIAN SHOWCASE відбудеться 21 травня. До неї увійдуть чотири проєкти на етапі розробки: «Лимани. Бій за рай» Сергія Лисенка, ‌«Залізна сотня» Юлії Гонтарук, «Слухаючи світ» Лізи Сміт, та ‌«Мир для Ніни» Жанни Максименко-Довгич.

21 травня на Marché du Film повністю присвятять Україні. Зокрема, відбудеться індустрійна програма Producers Network, яка щорічно збирає понад 500 кінопрофесіоналів з усього світу. Цьогоріч Український інститут, у межах спеціальної презентації Ukrainian Producers under the Spotlight, представить шість українських продюсерів та продюсерок: Дар’ю Бассель, Ольгу Бесхмельниціну, Дениса Іванова , Наталію Лібет, Сашка Чубка та Володимира Яценка.

Також відбудуться презентації завершених ігрових кінопроєктів: «Камінь. Ножниці. Граната» Ірини Цілик, ‌«Коли нам було 15» Анни Бурячкової, «Ля Палісіада» Філіпа Сотниченка, «Я, Ніна» Марисі Нікітюк, а секція Goes To Cannes представить проєкти у виробництві «Редакція» Романа Бондарчука, «Дім за склом» Тараса Дроня, «Ти мене любиш?» Тоні Ноябрьової, «Демони» Наталки Ворожбит та «Свято Хризантем» Семена Мозгового.

Нагадаємо, наприкінці травня – на початку червня фільми Національного конкурсу Docudays UA-2022 покажуть на Краківському кінофестивалі.